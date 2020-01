Gauwdief en inbreker slaan hun slag Wannes Vansina

25 januari 2020

17u26 0

Afgelopen vrijdag waren dieven op pad in Mechelen. In de Fortuinstraat werd ingebroken. De dief drong de woning binnen door een raam te beschadigen en doorzocht vervolgens het huis. De buit is niet bekend. In de Bruul sloeg dan weer een gauwdief zijn slag. Hij stal de portefeuille van een 72-jarige vrouw die daar aan het winkelen was.