Gauwdief besteelt op ijzig kalme manier medewerksters van supermarkt

06 januari 2020

Twee medewerksters van supermarkt Carrefour Express in de Mechelse winkelstraat De Bruul zijn vandaag bestolen door een gauwdief. Dat gebeurde vermoedelijk vanochtend al maar werd pas later op de dag vastgesteld. Toen een van de slachtoffer haar portefeuille boven haalde en opmerkte dat er een geldsom was verdwenen. Via camerabeelden kon de supermarkt een verdachte identificeren. Op die camerabeelden is er naar verluidt te zien hoe hij ijzig kalm de supermarkt binnenwandelt en meteen naar het bureaugedeelte stapt. Daar dringt hij de burelen binnen en probeerde hij ook de kluis te openen. Toen dat mislukte, ging hij er uiteindelijk vandoor met het geld uit de portefeuille van twee medewerksters. Hij zou ook zijn opgemerkt in een andere supermarkt in De Bruul. De man is voorlopig nog wel spoorloos, de politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.