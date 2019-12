Gauwdief besteelt meerdere vrouwen TVDZM

07 december 2019

In het Mechelse stadscentrum zijn drie vrouwen het slachtoffer geworden van een gauwdief. De dief ging ervandoor met de portefeuille van een 82-jarige vrouw maar stal ook de portefeuille van een 79-jarige andere vrouw. Bij een 21-jarige vrouw ging de dief er dan weer vandoor met de gsm. De politie van Mechelen-Willebroek is nu een onderzoek opgestart. De daders is nog steeds spoorloos.