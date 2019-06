Gasleiding beschadigd bij werken aan R6 in Mechelen: “Hou ramen en deuren gesloten” Tim Van der Zeypen

26 juni 2019

15u00 19 Mechelen Arbeiders hebben vanmiddag een gasleiding ter hoogte van het kruispunt Antwerpsesteenweg met de Mechelse Gewestweg R6 overgetrokken. Hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse. De Antwerpsesteenweg, de Liersesteenweg én de Mechelse gewestweg R6 zijn momenteel afgesloten voor het verkeer. Politie vraagt om die locatie te vermijden.

Kort na 14 uur trokken de arbeiders de gasleiding over. Het gaat om een middendrukleiding. Die verspreidde meteen ook een hevige gasgeur. Hulpdiensten werden erbij gehaald en stelden een veiligheidsperimeter in. Er werd intussen ook opgeschaald naar de operationele coördinatiefase. Momenteel zijn brandweer, politie, de noodplanambtenaar en de Federale Gezonheidsinspecteur ter plaatse. Hulpdiensten vragen om de omgeving te vermijden.

Geen evacuatie

In de buurt ligt er een woonwijk. De politie en de brandweer zijn er ter plaatse maar moeten nog niet evacueren. “Er wordt wel gevraagd aan de bewoners om ramen en deuren gesloten te houden”, klink het bij de hulpdiensten. Ook arbeiders van Fluvius zijn ter plaatse. Zij zijn meteen gestart met het afsluiten van de gasleiding. Een de gasleiding is afgesloten zal het beginnen aan de herstellingswerken. Die zullen vermoedelijk nog heel wat tijd in beslag nemen.