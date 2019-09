Gans centrum wordt fietszone: gedaan met voorbijsteken van fietsers Wannes Vansina

20 september 2019

13u09 0 Mechelen Vanaf november is het gedaan met het voorbijsteken van fietsers in de Mechelse binnenstad. Vanaf dan wordt het centrum een grote fietszone. Alle 179 straten, ook de invalsstraten, worden op dat ogenblik fietsstraten. Fietsers mogen vanaf dan de ganse breedte van de rijweg gebruiken, autobestuurders moeten achter hen blijven.

De ‘fietszone’ is een nieuw concept. Het staat pas sinds 1 juli in de wegcode. Het gaat om zones die uit meerdere fietsstraten bestaan. Kortrijk heeft er al een, nu volgt Mechelen. “Met de fietszone geven we een duidelijk signaal: de fietser bepaalt in onze binnenstad de maat van het verkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen. Volgens de politicus is de beslissing om “de grootste fietszone van het land” in te voeren niet meer dan logisch. “Het fietsgebruik is in Mechelen ontploft. Fietsers zijn nu al de hoofdgebruikers van onze straten.”

Fietsstraten zijn er in Mechelen al langer. Op dit ogenblik telt de stad er vijf. De Hoogstraat was de eerste, daarna volgden de Goswin de Stassartstraat, de Frans Halsvest, de Keldermansvest en de Oude Putsebaan (in samenwerking met Bonheiden). “Het is een interessant systeem om fietsers de nodige ruimte te geven in de stad, zodat we meer mensen kunnen verleiden om vaker de fiets te gebruiken zonder dat we meteen de hele stad moeten heraanleggen”, zegt schepen van openbare Werken Patrick Princen.

De invoering gebeurt in november. “In oktober plaatsen we alle verkeersborden, die dan nog een tijdje worden afgedekt. Boven de belangrijkste invalswegen worden banners opgehangen. Er komen ok schilderingen op de rijbaan, maar daarvoor mag het niet te koud zijn en moet het droog zijn”, legt Princen uit.

De invoering zal ook gepaard gaan met een uitgebreide communicatie. Dat is nodig, want de Hoogstraat mag dan al fietsstraat zijn sinds 2014, lang niet alle weggebruikers houden zich daar ook aan. “Dat kan je alleen maar wijzigen door een volgehouden inspanning. Groot voordeel is dat de binnenstad heel duidelijk afbakenbaar is”, zegt Vandersmissen. “We zullen de fietsers vragen om hun plaats in te nemen en de automobilisten vragen om hoffelijk te zijn”, aldus Princen.

De fietszomer wordt tegen de zomer volgend jaar geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. Het is nog maar een eerste stap in het realiseren van de ambitie om van Mechelen de beste fietsstad van het land te maken. “Dit is nog maar een begin voor ons. We zullen ook investeren in betere fietsinfrastructuur, maar daarover later dit jaar meer”, aldus Princen. De schepenen roepen hun fietsende stadsgenoten op om op de website www.fietsgemeente.be voor hun stad te stemmen.