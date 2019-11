Galápagos toont ontwerp nieuwe hoofdzetel tijdens infomarkt Wannes Vansina

12 november 2019

17u08 0 Mechelen Galápagos heeft donderdag de plannen voor zijn nieuwe hoofdzetel achter het station van Mechelen voorgesteld tijdens een infomarkt. Het wordt een eerste project in het kader van de ontwikkeling van nieuw stadsdeel Ragheno. Een tweede, voor wonen en werken, is in voorbereiding.

De stad organiseerde de infomarkt in De Mot om de buurtbewoners te informeren over de ontwikkeling van het vijftig hectare grote gebied achter het station. “Bij elke nieuwe fase willen we de buurtbewoners informeren”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.

Het belangrijkste nieuws: de nakende bouwaanvraag van Galápagos voor de bouw van een nieuwe hoofdzetel ter hoogte van Colomabrug. Een nieuw RUP voor Ragheno is er nog niet – dat zal pas in 2022 klaar zijn - maar het gerenommeerde biotechbedrijf schaart zich wel achter de filosofie.

“Zeer mooi gebouw”

“Het wordt qua architectuur een zeer mooi gebouw en we zetten in op duurzaamheid”, zegt Jan Van der Schueren. Het gebouw zal niet alleen energie-efficiënt zijn, het krijgt ook groendaken met bijenkasten, 700 zonnepalen, 500 fietsenstallingen en enkel ondergrondse parking.

De nieuwbouw met een totale grondoppervlakte van 9.500m² zal plaats bieden aan maximaal 1.250 medewerkers, een pak meer dan er nu in verschillende gebouwen in Mechelen Noord werken. Er komt vooral ruimte voor onderzoek en ontwikkeling.

“We zijn een groeibedrijf en hebben nood aan bijkomende capaciteit. We zijn volop aan het aanwerven. De connectiviteit van de stationsomgeving is voor ons belangrijk. We hebben veel internationale bezoekers.”

De werf moet volgend jaar starten. Galápagos wil in 2023 zijn intrek nemen. “We zijn blij in Mechelen te kunnen blijven. Het is hier dat Galápagos twintig jaar geleden is ontstaan.” Om de buurt te informeren, ontwikkelde het bedrijf www.galapagosinfo.be.

Bouwaanvraag

Galápagos is niet de enige ontwikkelaar momenteel actief op Ragheno. Momenteel loopt ook een tweede vergunningstraject voor de site tussen FNG en De Mot. “De eerste gesprekken zijn opgestart voor een project voor kantoorruimte en wonen. Een bouwaanvraag wordt in het voorjaar verwacht”, geeft Geypen mee.