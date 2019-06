Galapagos maakt zich zorgen over nieuwbouw: “Eind juni moeten we groen licht hebben” Wannes Vansina

03 juni 2019

23u01 0 Mechelen Galapagos wil in 2022 zijn intrek nemen in een nieuwbouw achter het station in Mechelen. Daar zal plek zijn voor mogelijk 1.200 medewerkers, drie keer meer dan het biotechbedrijf nu telt in de Dijlestad. Belangrijk is dat er snel een vergunning komt. “Hebben we die eind juni niet, dan wordt het kritisch”, zegt COO Piet Wigerinck.

In oktober raakte bekend dat het 20 jaar oude Galapagos miljoenen wil investeren in een nieuwe hoofdzetel. Dat loopt echter niet van een leien dakje, bleek maandag. Wigerinck kwam zijn bedrijf voorstellen aan de PRIM (Public Relations Industrie Mechelen) waar hij het eerste ontwerp voor de nieuwbouw toonde. “Wij vonden dit zeer knap en ambitieus, maar het stadsbestuur vond het maar niks. We zijn nu met een tweede versie bezig, maar hebben nu al negen maanden vertraging”, gaf hij te kennen.

Achteraf gaf hij aan dat eind juni er echt wel een goedkeuring moet zijn voor het project van Galapagos in de Raghenowijk. “De goedkeuring is dringend. We hebben dringend ruimte nodig om verder te groeien.” Galapagos zit momenteel verspreid over drie locaties in Mechelen-Noord en bezet nu al vijf verdiepingen van de grote toren van Mechelen Campus. De kantoren zijn volgens de COO tot op de draad versleten. “We tellen in Mechelen 350 medewerkers, we willen met de nieuwbouw naar 800 à 1.200 gaan.”

Reuma

Voor het overige gaat het Galapagos voor de wind. In totaal stelt het biotechnologiebedrijf nu 800 mensen te werk, onder meer ook in Parijs en Leiden. Het bedrijf groeit spectaculair en de vooruitzichten zijn goed. Veel wordt verwacht van Filgotinip, een nieuw middel tegen reuma. “Een van de beste, zo niet het beste. De meeste medicijnen tegen reuma zijn inspuitbaar en werken maar voor een tijdje, Filgotinip is oraal, werkt zeer snel en heeft een lange werking.” Galapagos hoopt het volgend jaar op de markt te kunnen brengen.

Galapagos wil baanbrekend werk blijven doen. “De meeste bedrijven wachten resultaten af alvorens op de trein te springen, wij zetten de trein in gang door op zoek te gaan naar compleet nieuwe geneesmiddelen.”

