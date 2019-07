Galapagos krijgt groen licht voor bouw hoofdkwartier op site Ragheno Els Dalemans

30 juli 2019

16u12 1 Mechelen Het biotechbedrijf Galapagos kreeg eindelijk groen licht van stad Mechelen voor de bouw van een nieuwe hoofdzetel op site Ragheno. Het dossier liep maanden vertraging op, en de goedkeuring werd stilaan dringend. “We kunnen nu eindelijk concrete plannen maken om verder te groeien, in oppervlakte én aantal medewerkers.”

Galapagos ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen en bestaat 20 jaar. Het bedrijf wil graag enkele miljoenen investeren in een nieuwe hoofdzetel, maar eerdere plannen werden afgekeurd door het stadsbestuur. Dit zorgde voor maanden vertraging, en dat was lastig voor Galapagos. Het biotechbedrijf zit momenteel verspreid over drie locaties in Mechelen-Noord en bezet al vijf verdiepingen van de grote toren van Mechelen Campus.

“Stad Mechelen heeft ons net groen licht gegeven voor de nieuwbouw op de site Ragheno, gelegen achter het treinstation en vlakbij de Leuvense Vaart. We hopen nog dit jaar de bouwvergunning aan te vragen, zodat we hopelijk in mei 2020 de eerste steen van de nieuwbouw kunnen leggen. Het doel is om in 2022 te kunnen verhuizen”, zegt Chief Operation & Finance Officer van Galapagos Bart Filius.

Groei

“Deze nieuwbouw is hoognodig, want wij verwachten een grote groei in onze werkzaamheden én het bijhorende aantal mensen. Alleen al sinds januari dit jaar zijn er zo’n 130 werknemers bijgekomen, en de verwachting is dat wij in de komende jaren naar zo’n 800 medewerkers in België zullen groeien. We zijn blij dat we deze groei in Mechelen, de stad van onze oprichting, kunnen realiseren.”

“Het nieuwe hoofdkwartier van Galapagos wordt de thuis van zowel Research & Development als van de commerciële en ondersteunende afdelingen. De locatie is goed bereikbaar met zowel de auto als met het openbaar vervoer. Dit is belangrijk voor onze medewerkers, maar zeker ook voor de internationale gasten.”

“Galapagos is een iconisch bedrijf in volle groei, en die groei is belangrijk voor de lokale tewerkstelling”, vullen burgemeester Bart Somers en schepen van Stadsvernieuwing en Economie Greet Geypen aan. “De eerste schetsen tonen een nieuwbouw van zeer hoge kwaliteit, die de lat voor de verdere invulling van de nieuwe wijk Ragheno meteen erg hoog legt.”