Ga in gesprek met een onbekende op Ottertrotter Wannes Vansina

27 juni 2019

20u49 0 Mechelen Het online verhalenplatform ‘De Mensen Maken De Stad’ staat zondag op Ottertrotter met een regenboogbank. Mechelaars worden uitgenodigd om plaats te nemen en verhalen of anekdotes over specifieke plaatsen in de stad te delen met onbekenden.

De Mensen Maken De Stad brengt diverse Mechelaars samen, verzamelt verhalen over de stad en haar inwoners en brengt deze in kaart op een online platform. Deelnemen aan het project kan zondag in het Tivolipark tussen 13 en 19 uur. Medewerkers van de stad zorgen voor een gezellige setting, gespreksvragen ter inspiratie en een fruitmocktail. Na het gesprek kan iedereen zijn of haar anekdote of een boodschap achterlaten op een postkaart van Mechelen.

Schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen Gabriella De Francesco bijt zondag om 13 uur de spits af. “15 jaar geleden ben ik zelf in Mechelen komen wonen. Sommige plaatsen betekenen ondertussen heel veel voor mij. Zoals de Nekkerhal, waar ik in 2016 het noodopvangcentrum coördineerde, of Den Battelaer, waar ik bijna elke dag ga wandelen met mijn hondje Sofia”, vertelt ze. “Zo heeft iedereen wel z’n eigen, menselijke verhalen. En die maken onze stad.”

PET-flessen

Ottertrotter is sowieso meer dan een muziekfestival. Het wordt zaterdag en zondag opnieuw een plek van ontmoeting, met overwegend vegetarische gerechten, Fair Trade dranken en workshops rond duurzaamheid en ecologie. De 26ste editie van het wereldfestival brengt dit jaar opnieuw een nieuwe milieuvriendelijke maatregel, namelijk de afschaffing van PET-flessen.