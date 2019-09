Funktastix en Kurt Verheyen maken samen single Wannes Vansina

17 september 2019

17u01 0 Mechelen Het Mechelse DJ-duo Funktastix en DJ Kurt Verheyen (Kurtis Back) deelden afgelopen zomer meer dan Tomorrowland. Ze doken ook samen de studio in. Het resultaat is sinds dinsdag te horen.

Dinsdag brachten Funktastix en Kurtis Back een remake van ‘2 people’ van Jean Jacques Smoothie uit. “We wilden al lang iets samen doen. Het project gaf ons de ideale gelegenheid om deze wens te vervullen. Met onze versie hebben we het nummer in een modern jasje gestoken”, vertelt het DJ-duo Yannick Dewinter en Nicolas Hermans.

De deejays zijn bevriend sinds Funktastix het team van resident deejays in Rio Club in Sint-Katelijne-Waver vervoegden. “Sindsdien spelen we vaak bookings aan elkaar door en spreken we geregeld af om een pint te drinken”, aldus Kurt Verheyen.

Het nummer is te koop op iTunes en te streamen op spotify.