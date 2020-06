Fraudeurs die ouderen viseerden, blijven in de cel Tim Van Der Zeypen

30 juni 2020

15u35 0 Mechelen De aanhouding van één van de vijf verdachten De aanhouding van één van de vijf verdachten in het onderzoek naar een omvangrijk fraudedossier rond bankkaarten is door de raadkamer gehandhaafd. Hun slachtoffers waren voornamelijk ouderen. De overige vier verdachten kregen een enkelband.

Het onderzoek naar de bende startte eind 2019. Toen werd een Mechelse vrouw (79) het slachtoffer van de bende. Haar bankkaart bleek te blijven vastzitten in de geldautomaat, maar later onderzoek bracht aan het licht dat deze was gemanipuleerd. Zo kwam de bende in het bezit van de bankkaart. Inmiddels kon één van de bendeleden de pincode van de bankkaart achterhalen door bij de transactie van de 79-jarige vrouw over haar schouder mee te kijken. Later werden er dan tientallen transacties uitgevoerd.

De lokale recherche van de politiezone Mechelen-Willebroek kon de bende linken aan een hele reeks feiten. Veelal in het Brusselse, maar naast Mechelen ook in tal van andere Vlaamse steden. Met het geld werden luxegoederen aangekocht of werd er verbleven in Brusselse luxehotels. Mogelijk komt de bende ook in aanmerking voor feiten eerder dit jaar in Ranst, Tessenderlo, Beringen en Sint-Truiden. “Ze gaven zich uit als iemand van de watermaatschappij die naar een lek moest komen kijken”, aldus het parket. Op die manier werden bankkaarten en juwelen gestolen van vier tachtigers.”

Huiszoekingen

Na een politieactie vorige week donderdag, waaraan een zestigtal agenten deelnamen en verschillende huiszoekingen werden uitgevoerd, werden er vijf verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter. De vijf verschenen vandaag voor de raadkamer. Na beraad verlengde de voorzitter de aanhouding van één van hen, de overige vier verdachten kregen met een enkelband. “Maar het parket is in beroep gegaan tegen twee van hen”, bevestigt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.