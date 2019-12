François De Keersmaecker van Rode Duivels naar Racing Mechelen: “Geen degradatie!”

Mechelen

In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 . Een werd geschreven door François De Keersmaecker (61). De Mechelaar nam in 2017 afscheid van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, maar keerde in februari van dit jaar terug naar de voetballerij om voorzitter te worden van Racing Mechelen . Niet veel later degradeerde de traditieclub naar 1ste provinciale Antwerpen. “Spijt? Helemaal niet. Wel integendeel!”, verzekert hij. De Keersmaecker en de rest van het bestuur hebben grote plannen met de club.