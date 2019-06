FOTOREEKS: Tiende editie van 1000 km voor Kom op tegen Kanker breekt record met opbrengst van 5,7 miljoen Els Dalemans

02 juni 2019

22u07 0 Mechelen Maar liefst 5,7 miljoen euro, dat recordbedrag zamelden de 1.140 deelnemende teams in tijdens de tiende editie van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. De opbrengst werd zondagavond uitbundig gevierd in Mechelen, al negen jaar thuisstad voor de 1.000 km. “Wat hier gebeurt staat in schril contrast met de politieke analyses van vorige week: de solidariteit en samenhorigheid onder onze mensen zijn énorm groot”, zegt directeur van Kom op tegen Kanker Marc Michils.

Donderdagochtend vroeg werd op de Grote Markt van Mechelen het startschot gegeven van de jubileumeditie van het intussen grootse evenement. “We zijn in 2010 gestart met 153 teams en een opbrengst van 765.000 euro. We hadden toen nooit durven dromen dat we nu alles samen meer dan 30 miljoen euro zouden hebben ingezameld. Al deze deelnemende teams hebben de voorbije maanden met allerlei acties hun startgeld van 5.000 euro bijeengesprokkeld, om daarna nog eens 4 dagen op rij 250 kilometer te fietsen. Wat hier de voorbije 10 jaar gebeurde, overtreft onze stoutste dromen”, zegt Michils.

“Deze jubileumeditie was een stevig exemplaar. Vooral de hitte maakte het op zaterdag en zondag extra pittig. We zorgden daarom ook voor iets meer pauzes met extra waterbevoorrading onderweg. Verder verliep de tocht -op de gebruikelijke lekke banden en kleine valpartijen na- vlot. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Onze honderden vrijwilligers zorgen er voor dat alles tot in de kleinste details klopt. Zonder hen was deze 1.000 kilometer niet mogelijk.”

Peter Van de Veire, Klaas Delrue, Cath Luyten en Karolien Debecker waren de peters en meters van de tiende editie. Nieuw dit jaar was het internationale peloton, een groep van 101 solofietsers die samen met peter van de 1.000 km Maarten Vangramberen vertrokken in Lyon. Zij legden op vier dagen tijd de afstand naar Mechelen af. “Door dit soort nieuwigheden kunnen we de 1.000 kilometer nog laten groeien, en ik denk dat we met creativiteit en de juiste aanpak geen maximum hoeven te zetten op onze organisatie. We blijven ook zeker in Mechelen, want werken perfect samen met deze stad én de ligging is ideaal om elke provincie te bereiken”, zegt Michils.

De Mechelse vzw Prinses Harte was dit jaar voor de tweede keer van de partij. “We kregen in 2018 toevallig de kans om nog last-minute deel te nemen, en dat werd een fantastische ervaring. We waren meteen verkocht, en besloten ook dit jaar deel te nemen aan het topevenement. De sfeer onderweg is geweldig, overal vind je supporters, en de aankomst in Mechelen is altijd weer een kippenvelmoment” zegt Johan Muyldermans.

Even vreesde Muyldermans dat de deelname aan de 1.000 kilometer in het water zou vallen. De vzw organiseerde een grote verkoop van spaghettisaus om het nodige geld in te zamelen, maar net die saus werd teruggeroepen door Colruyt omdat het vlees mogelijk besmet was. “We hebben meteen een nieuwe actie georganiseerd, én van Colruyt ook een bedrag ter compensatie gekregen. Door die gift hebben we al een deel van ons startgeld voor 2020 ingezameld, we dromen daarom stiekem al van een tweede team.”

Wie wil deelnemen aan de elfde editie van de 1.000 km - van 21 tot en met 24 mei 2020- moet snel zijn. Teams die al eerder deelnamen kunnen inschrijven vanaf 7 juni, de inschrijvingen voor iedereen openen op woensdag 12 juni via www.1000km.be.