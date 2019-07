FOTOREEKS Busta Move steelt show in Bruul Wannes Vansina

05 juli 2019

18u27 0 Mechelen De koopjesjagers in de Bruul werden vrijdag aangenaam verrast door een spectaculair optreden door de showgroep van breakdanceschool Busta Move.

De komende weken zal de groep van Michäel Priëels wel vaker een “speed show” geven in de Mechelse winkelstraat. “We doen dit vooral voor de fun én om geld in te zamelen voor de organisatie van ons breakdancekamp in augustus. Dan komt de winnaar van de Battle of Honour World vanuit Amerika bij ons les geven”, zegt Priëels. Het gaat bijzonder goed met Busta Move. “We hebben de grootste kids scene van het land. Breakdance zit ook duidelijk in de lift nu het als discipline werd toegevoegd aan de Olympische Spelen.”