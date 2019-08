Fotograaf bundelt Mechelse natuur in boek Wannes Vansina

16 augustus 2019

12u47 0 Mechelen Emile Van der Taelen (74) heeft vrijdag ‘Mechelen in ‘t Groen’ voorgesteld, een naslagwerk over de parken, bossen, natuurgebieden en (privé)tuinen die de Dijlestad rijk is.

Net zoals zijn twee voorgaande boeken over de torens en kelders van de stad is ook ‘Mechelen in ’t Groen’ geen leesboek. “Ik ben geen schrijver, wel een verzamelaar en amateurfotograaf. In het boek bundelde ik zo’n 700 foto’s. Het was zwaar werk; ik moest soms door bijna ondoordringbare bossen”, vertelt Van der Taelen.

Een crash van zijn harde schijf en de verdorring ten gevolge van de bloedhete zomer van vorig jaar maakten dat hij in totaal twee jaar aan het boek heeft gewerkt. “Ik dank mijn echtgenote, want zij was al die tijd schrijversweduwe.”

Zijn zoektocht bracht hem op plaatsen waar de geboren en getogen Mechelaar zelf nog nooit was geweest. “Robbroek bleek prachtig, tussen de paarden en de galloways, al heb je er wel laarzen nodig.” Hij zegt ook te hopen dat het Bos van Loos (Spreeuwenhoek) en de Zennebeemden (Plopsa) behouden kunnen blijven.

Schepen Patrick Princen zei er bij de boekvoorstelling mee bezig te zijn. De politicus loofde het boek. “Mechelen groeit van nu 87.000 naar 100.000 inwoners. De Mechelaars zijn op zoek naar groene plaatsen. Met ons parkenplan 2.0 zullen we er bijkomende creëren.”

Mechelen in ’t Groen is het derde en laatste fotoboek van Van der Taelen, wat niet wil zeggen dat er geen werk meer van zijn hand zal verschijnen. Hij werkt momenteel aan een geïllustreerd sprookje.

Mechelen in ‘t Groen wordt uitgegeven door Boekscout en kan worden besteld bij de auteur via mvdt@skynet.be. Het kost 30,5 euro (inclusief verzending).