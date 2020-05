Folder met adres nekt drugsdealers: “Vier mannen gearresteerd en drie kilogram cannabis aangetroffen” Tim Van Der Zeypen

14 mei 2020

18u00 0 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft vier mannen aangehouden voor het verhandelen van drugs. Het viertal werd eerder deze week opgepakt na enkele verdachte gedragingen in de Luchtvaartstraat. In totaal werd er zo’n drie kilogram cannabis aangetroffen.

“Afgelopen dinsdag rond 16.15 uur kreeg de politie een melding van een man die zich verdacht gedroeg”, bevestigt Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Eens ter plaatse troffen de agenten een man aan die zwarte tas bij zich had.” In de tas werd er door de politie ongeveer één kilogram cannabis aangetroffen.

Folder

Opmerkelijk was ook de vondst van een geldsom. Dit geld was gewikkeld in een folder met daarop een adres in de Zeevaartstraat. “Hierop voerde de politie een huiszoeking uit in die woning”, gaat de parketwoordvoerder verder. “Ze vonden er nog eens ongeveer 2 kilogram cannabis, een weegschaal, verpakkingsmateriaal en lijsten met bedragen en namen.” De drugs, het materiaal en het geld werd in beslag genomen

Handel in drugs

Na verder onderzoek kon de politie in totaal vier mannen uit Mechelen tussen 28 en 34 jaar oud arresteren. Na hun arrestatie werden ze alle vier ter beschikking gesteld van het parket en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Die besloot om de vier mannen aan te houden op verdenking van handel in drugs”, aldus de parketwoordvoerder. “Eén van hen werd onder elektronisch toezicht geplaatst, de overige drie blijven in de cel.”

Tweede drugsvangst

Het is de tweede drugsvangst van de politiezone in dezelfde wijk op ruim twee weken tijd. Eind april troffen ze in een garage in de Luchtvaartstraat het materiaal aan voor een cannabisplantage. Na een grote klopjacht met helikopter en speurhonden, werd toen een 26-jarige man uit Anderlecht opgesloten in de gevangenis. Zijn twee kompanen zijn nog steeds spoorloos. “Dit onderzoek is momenteel nog lopende”, besluit de parketwoordvoerder.