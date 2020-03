Flyer geeft alle essentiële informatie over corona Wannes Vansina

20 maart 2020

Dit weekend mogen de Mechelaars een flyer van hun stadsbestuur in de brievenbus verwachten met alle essentiële informatie over het coronavirus. Het drieluikje brengt de belangrijkste maatregelen van de hogere overheid, een overzicht van de aangepaste stedelijke dienstverlening en tips om zelf gezond te blijven en geen andere mensen te besmetten. De bedeling gebeurt door vrijwilligers die zich kandidaat stelden via de website mechelen.be/meldjeaan.