Fly-over aan kruispunt R6-Antwerpsesteenweg donderdagavond open voor verkeer, na ‘belastingsproef’ Antoon Verbeeck

28 april 2020

14u27 2 Mechelen De nieuwe fly-over aan het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg is klaar voor gebruik. Donderdag 30 april wordt de brug een laatste keer getest. Als die test goed verloopt, wordt de brug die avond al opengesteld voor verkeer. De komende weken zal de aannemer nog afwerkingen uitvoeren aan de nieuwe weginfrastructuur van de Antwerpsesteenweg en worden de op- en afritten van en naar de R6 aangesloten.

Minder dan twee jaar nadat de eerste fly-over aan het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg werd voltooid, is ook de realisatie van de tweede fly-over iets verderop aan het kruispunt met de Antwerpsesteenweg een feit. Deze week plaatst de aannemer nog de vangrails op de fly-over. Donderdag wordt de brug onderworpen aan een finale sterktetest voordat verkeer erover mag. “Tijdens deze ‘belastingsproef’ wordt de draagkracht van de brug een laatste keer getest door er meerdere zware vrachtwagens op te plaatsen. Wanneer de brug deze proef doorstaat, stellen we ze aansluitend meteen open voor verkeer. Vanaf donderdagavond 30 april rijdt verkeer op de R6 in beide richtingen over de nieuwe fly-over”, deelt Jef Schoenmaekers mee, woordvoerder van Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen.

Zware ongelukken

Zowel in Mechelen als in Sint-Katelijne-Waver zijn de besturen zeer tevreden over de komst van de brug, waarvoor zo’n 50 funderingspalen in gewapend beton, 420 ton wapeningsstaal en 2.600 kubieke meter beton nodig waren. “Sinds begin dit jaar kunnen fietsers en voetgangers al veilig en comfortabel de weg oversteken via de nieuwe fietstunnel. Vanaf donderdag kan ook het doorgaand verkeer hier vlot passeren. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft schitterend werk geleverd en daar zullen alle Mechelaars de vruchten van plukken”, zegt Patrick Princen (VLD-Groen-M+), Mechels schepen van Openbare Werken. Bij de buren van Sint-Katelijne-Waver spreekt men over een noodzakelijke ingreep. “Vanuit onze gemeente hebben we vele jaren aangedrongen om dit kruispunt, waar verschillende zware ongelukken gebeurd zijn, aan te pakken”, pikt mobiliteitsschepen Eric Janssens (CD&V) in. “We zijn dan ook verheugd dat het agentschap deze realisatie tot een goed einde gebracht heeft. Dit is een goede zaak voor de verkeersveiligheid en mobiliteit.”

Afwerking

De komende weken zal de aannemer nog afwerkingen uitvoeren aan de nieuwe weginfrastructuur van de Antwerpsesteenweg en worden de op- en afritten van en naar de R6 aangesloten. Van 30 april tot 15 mei wordt de op- en afrit langs de zuidzijde (kant Mechelen-centrum) aangesloten. Als laatste volgt van 15 mei tot begin juni de aansluiting van de op- en afrit langs de noordzijde (kant Walem). Aan de zijde waar gewerkt wordt, is verkeer van en naar de Antwerpsesteenweg niet mogelijk. Omleidingen zorgen ervoor dat verkeer wel op haar bestemming raakt.