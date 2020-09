Fluorescerende kledingstukken van ex-studenten TSM Mechelen halen de winkelrekken: “Gek om mijn ontwerp in JBC en Torfs te zien” Winkelketens kiezen drie Mechelse ontwerpen uit 1.500 inzendingen Antoon Verbeeck

27 september 2020

13u53 2 Mechelen Emiel Houman (17, Mechelen), Daan Van Doninck (18, Ruisbroek) en Robbe Rillaerts (18, Zemst), drie gewezen leerlingen van Technische Scholen Mechelen, kwamen als winnaar uit de bus bij de Flashion Designers wedstrijd van JBC en Torfs. Hun fluorescerende creaties, een armband, sneakers en een jas, vind je nu in de winkelrekken. “Maar een job in de mode? Nee bedankt.”

Vorig jaar sloegen de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Torfs en JBC de handen in elkaar. Het resultaat was een wedstrijd waarbij ze jongeren opriepen om mee te denken over een zichtbare, maar ook stijlvolle fluocollectie. 1.500 jongeren schreven zich in, waarvan de jury vijftien ontwerpen uitkoos. Maar liefst drie ontwerpen zijn afkomstig uit de inmiddels afgestudeerde klas 6 Grafische Communicatie van de Technische Scholen Mechelen. Emiel, Daan en Robbe ontvingen alle drie de titel van Flashion Designer. “Ik spotte de wedstrijd vorig jaar en maakte er een schoolopdracht van voor de klas 6 Grafische Communicatie”, vertelt Ann Verlinden, leerkracht Grafische Communicatie. “Al snel werd duidelijk dat de opdracht niet zo evident was. Er zijn vele uren brainstormen en feedback aan vooraf gegaan. Zo kwamen ze tot unieke ontwerpen. Uit de 1.500 inzendingen werden er maar liefst drie van onze leerlingen geselecteerd. Dat had ik vooraf nooit durven dromen. Natuurlijk ben ik als leerkracht erg trots dat ik de namen van de leerlingen op de labels zie staan.”

Fluorescerende vlammen

De leerlingen maakten elk hun eigen ontwerp. Emiel ging voor sneakers. “Ik liet me inspireren door de schoenen van het Amerikaanse merk Vans, die ook bij Torfs verkrijgbaar zijn. Voor het fluorescerende gedeelte op de sneaker wou ik iets dat ook in het echt licht geeft. Ik dacht eerste aan bliksemschichten maar ben uiteindelijk voor de vlammen gegaan. Het was een hele fijne samenwerking met Torfs en JBC. We mochten echt onze visie geven en daar werd ook naar geluisterd.” Robbe werd beloond voor zijn ontwerp van een klaparmband met vlammenprint. Klasgenoot Daan wist de jury te overtuigen met een jas. “De tijger op mijn ontwerp staat voor kracht en moed. Voor de illustratie liet ik me inspireren op de strakke lijnen in Japanse illustraties. De bijpassende muts en handschoenen uit reflecterend garen zijn ook door mij ontworpen”, klinkt het.

Job in mode

De drie ontwerpen zijn ondertussen gerealiseerd. De jas en klaparmband vind je bij JBC, de sneakers in de winkels van Torfs. “Het is wel gek om mijn sneakers nu in de winkel te zien staan. Torfs heeft al naar mijn toekomstplannen gevraagd. Ik studeer nu aan de hogeschool in Kortrijk Digital Design & Development en wil me eerder toeleggen op het ontwerpen van websites. Ik vond dit een leerrijke en leuke opdracht, maar een job in de modesector is nu eenmaal niks voor mij”, besluit Emiel.