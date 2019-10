Fluo rugzakhoes maakt leerlingen Busleyden Atheneum zichtbaarder Wannes Vansina

21 oktober 2019

19u00 0 Mechelen Het Busleyden Atheneum in Mechelen doet vijfhonderd eerstejaars deze week een fluo rugzakhoes cadeau. Deze moet niet alleen het schoolgerief drooghouden, maar hen ook zichtbaarder maken in het verkeer.

Zo’n 60% van deze eerstejaars van de zeven campussen komt - dagelijks of sporadisch - met de fiets naar school. “Fluo hesjes doen onze leerlingen niet graag aan. Dat vinden ze niet ‘cool’. Maar uit een rondvraag bleek dat ze wel interesse hebben in een blitse rugzakhoes”, zegt Stefaan Croonen, lid van het Busleyden Atheneum directieteam.

Gehoopt wordt dat de hoes ook niet-fietsers over de streep zal trekken, samen met andere initiatieven. “Ze hebben dan meer lichaamsbeweging en zitten frisser in de klas. Daarnaast is het ook gewoon beter voor het klimaat.”