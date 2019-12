Filmer brengt 90 jaar Vrijbroekpark in beeld Wannes Vansina

04 december 2019

17u46 0 Mechelen De Mechelse reportagemaker Bert Vannoten (70) heeft een kortfilm opgenomen over de 90ste verjaardag van het Vrijbroekpark. De opname gaat op 18 december in première in het bezoekerscentrum.

De aanleiding voor de film was een boek dat de filmer kreeg over de geschiedenis van het park. De natuur is sowieso al zijn stokpaardje. “Dat ik de film feestelijk wou inzetten, had ik al vlug beslist, maar de aanvangsbeelden refererend naar het verre verleden waren niet zo evident. Omdat er geen bewegend erfgoedmateriaal bestaat van de oorsprong, heb ik het zelf moeten ensceneren.”

Hij had niet echt een band met het Vrijbroekpark, maar dat veranderde. “Intussen is het vertrouwder dan ooit. Ik vond hoekjes die ik nog niet kende. Ik kon dan ook rekenen op de hulp van medewerkers van het park. Het was leuk om te doen en compleet iets anders dan de reportages die ik anders maak voor TV Mechelen en Kunstpoort.”

De film van 34 minuten gaat op 18 december om 15 uur in première in het bezoekerscentrum. Ook om 19 uur is er een voorstelling. Toegang is gratis.