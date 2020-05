Fikse boetes voor actievoerders Voorpost: “Geen toestemming én in overtreding met coronamaatregelen”



Els Dalemans

31 mei 2020

18u20 0 Mechelen De nationalistische actiegroep Voorpost, de regelmatig actie voert tegen de multiculturele samenleving, vatte zaterdag post rondom het standbeeld van Margareta van Oostenrijk op de Schoenmarkt in Mechelen. De lokale politie Mechelen-Willebroek deelde fikse boetes uit aan de actievoerders.

De actievoerders van Voorpost hielden een spandoek omhoog met de boodschap ‘Stop islamisering’ en deelden flyers uit aan voorbijgangers. “Vorige week verzamelden enkele tientallen moslims op de Grote Markt in Mechelen, voor een gebedsoproep om het einde van de ramadan te vieren. In een periode waarin de doorsnee Vlaming zijn vrijheden worden beperkt, en zelfs het hoogtepunt van het katholieke jaar niet in groep mag gevierd worden, krijgen moslims wél het voorrecht om in groep hun hoogdag te vieren. Dit kan niet”, klonk het bij de groepering.

Coronamaatregelen

De lokale politie Mechelen-Willebroek kwam ter plaatse om de demonstratie af te breken. “Vier actievoerders werden meegenomen naar het commissariaat voor de administratieve afhandeling”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De activisten hadden immers geen geldige toestemming voor deze protestactie, bovendien waren zij in overtreding met de coronamaatregelen. Hiervoor werden de nodige processen-verbaal uitgeschreven, er moeten ook boetes betaald worden. Op het overtreden van de coronamaatregelen alleen al staat een boete van 250 euro per persoon.”