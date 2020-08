Fietsstrook op vest is nog maar begin: “Van zodra Tangent open is, herbekijken we de volledige verkeerscirculatie” Wannes Vansina

28 augustus 2020

15u52 2 Mechelen “Het werk is niet af. Van zodra de Tangent open is, herbekijken we de volledige verkeerscirculatie van de Mechelse Vesten.” Dat kondigt het stadsbestuur aan na de aanleg van een volwaardig fietspad van het Kardinaal Mercierplein naar de Brusselpoort.

Het fietspad kreeg donderdag applaus van de Fietsersbond, maar tegelijk ook kritiek omdat fietsers aan de overzijde van de vest nog altijd over een “moordstrookje” moeten. Schepen van Openbare Werken Patrick Pricnen zegt dat het nog maar om een ‘quick win’ gaat en dat het werk niet af is. “Het doel is duidelijk: minder rijstroken, maar meer ruimte voor groen, meer fietscomfort, meer veilige oversteekplaatsen en een hoog fietscomfort in beide richtingen. Eén grote kwaliteitsvolle fietsring rond de stad is ons einddoel”, blikt hij vooruit.

Het fietspad is overigens nog niet af. “Zo voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een veilige ruimte tussen de rijstroken en het nieuwe fietspad, dat nog rood gemarkeerd wordt. Er zullen paaltjes en betonnen stootbanden voorzien worden op strategische plaatsen, om te vermijden dat de verschillende verkeersstromen met elkaar in conflict komen”, geeft schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke mee.

Op de planning bij AWV staat nog de aanpak van het kruispunt en de fietsoversteekplaatsen op het Kardinaal Mercierplein en het kruispunt aan de Brusselpoort, waarbij een oversteek vanuit het centrum (Hoogstraat) voorzien wordt en de verkeerslichten worden aangepast.

Hinderlijke euvels

Ondertussen is het fiets- en voetpadenteam van de stad op de hele vesten aan de slag om de kleine, hinderlijke euvels voor fietsers en voetgangers weg te werken. Zo gebeurden er de afgelopen week alleen al herstellingen op de Zandpoortvest en verbeterwerken aan het Mercierplein en de Oude Brusselsestraat.

Verder staan er aanpassingen op de planning aan de fietsoversteken op de aansluiting met de Augustijnenstraat, de Merodestraat en de Van Busleydenstraat met de Ring. “Het zijn niet de grote structurele werken, maar betekenen voor heel wat weggebruikers een wereld van verschil in het dagelijkse fietscomfort en verplaatsingen. Ook dat is stap per stap werken aan Mechelen Fietsstad”, besluit Princen.