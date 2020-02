Fietsster wordt enkele meters meegesleurd door wagen Tim Van Der Zeypen

20 februari 2020

11u25 6 Mechelen Een fietsster is donderdagvoormiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd gegrepen door een personenwagen en werd vervolgens enkele meters meegesleurd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9.30 uur vanochtend ter hoogte van het kruispunt van de Oscar Van Kesbeeckstraat met de N16. Vermoedelijk werd de fietser, die de rijbaan wou oversteken richting McDonalds, gegrepen door een personenwagen die rechtsaf draaide en richting het Battelcomplex reed.

Het slachtoffer werd enkele meters meegesleurd en raakte gewond. Ze werd onder begeleiding van een MUG-arts overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. Over de ernst van de verwondingen is voorlopig nog niets geweten.

De omstandigheden van het ongeval worden nu verder onderzocht door de lokale politie van Mechelen-Willebroek. De N16 richting het Battelcomplex werd afgesloten door de politie voor de nodige vaststellingen. Het verkeer moest omrijden. Dat veroorzaakte lichte verkeershinder.