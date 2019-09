Fietspad Vrijbroekpark krijgt verlichting Wannes Vansina

17 september 2019

15u59 3

Wie de veilige fietsverbinding doorheen het Vrijbroekpark wil gebruiken als alternatief voor de Hombeeksesteenweg, is eraan voor de moeite. De route tussen de ingang aan de Potaardestraat en het bezoekerscentrum is de ganse week afgesloten. Dat voor de plaatsing van verlichting zodat gebruikers er ’s morgens en ’s avonds niet langer door het donker moeten. De lampen zullen zoals bijvoorbeeld ook aan de Vrouwvliet het geval is, werken met sensoren. Het licht zal dus als het ware de fietser volgen. De fietsverbinding werd eind 2010 geopend, ook als veilige schoolroute.