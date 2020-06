Fietslus ‘Mechels natuurlijk’ leidt langs plattelandsondernemers





Wannes Vansina

13 juni 2020

12u30 0

De plattelandsondernemers van het Hombeeks plateau promoten. Dat is het doel van een nieuwe fietskaart. “Tijdens de ‘zomer van de korte keten’ willen we ‘Mechels natuurlijk’ extra onder de aandacht brengen. Met de nieuwe fietskaart promoten we samen met de plattelandsondernemers de lokale producten en de korte keten binnen de fietslus”, zegt schepen Koen Anciaux. De lus leidt langs zestien lekkere adresjes, met onder meer hoeve-ijs, artisanaal brood, groentemanden vers van het veld en hertensteak. De fietskaart ligt binnenkort onder meer in het Huis van de Mechelaar, bij UiT in Mechelen en bij de plattelandsondernemers zelf. Downloaden kan op www.mechelen.be/mechelsnatuurlijk.