Fietshersteller opent zaak op plaats waar schoonvader kwarteeuw geleden sportzaak had: "Dit voelt aan als thuiskomen" Wannes Vansina

27 januari 2020

09u40 0 Mechelen Morgen dinsdag opent fietshersteller Geert Willems een nieuwe winkel in de Bankstraat in Hombeek, op exact dezelfde plek waar zijn schoonvader René Verschueren – ooit nog mecanicien van Raymond Poulidor - 25 jaar lang een sportzaak had. “Dit is terugkeren naar de roots. Het voelt als thuiskomen.”

De afgelopen jaren had voormalige postbode en mecanicien Willems een fietsherstelplaats in de Alemstraat in Leest. Hoewel verstopt en afgelegen kon hij rekenen op een aardig cliënteel. De herstelplaats werd te klein.

Hij ging op zoek naar een geschiktere locatie en belandde in de Bankstraat 13, waar tot voor kort chocoladezaak, bakker én eetgelegenheid De Vos gevestigd was en daarvoor lange tijd een bloemenzaak was. “Een godsgeschenk op een gouden schoteltje dat we dit hebben kunnen kopen”, lacht Geerts echtgenote Viviane Verschueren.

