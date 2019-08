Fietsersbond wil een Plaisancebrug voorbehouden voor fietsers Wannes Vansina

24 augustus 2019

14u45 0 Mechelen De Mechelse Fietsersbond pleit voor de inrichting van een ‘fietsas Plaisanceplein–Brusselpoort’. Het wil dat een van de Plaisancebruggen wordt voorbehouden voor fietsers en voetgangers en dat de tweewielers door de Brusselpoort kunnen. De stad gaat het gesprek aan.

De Fietsersbond stelt voor om de westelijke Plaisancebrug voor te behouden voor fietsers en voetgangers, de andere voor gemotoriseerd verkeer. “Daardoor ontstaat een doorlopende fiets-as, die, komende van Hombeek, via het Vrijbroekpark en de Ridder Dessainlaan, over het Plaisanceplein, langs de westelijke zijde van de Brusselsepoortstraat en doorheen de Brusselsepoort, Mechelen-Zuid op een overzichtelijke, vlotte en veilige manier verbindt met het stadscentrum”, zegt voorzitter Luc Van Espen, die er op wijst dat ook het autoverkeer erbij zou winnen.

“We lanceren dit ‘weer-naar-school’-voorstel precies nu omdat het einde van de straal- en schilderwerken aan de Plaisancebruggen dé ideale gelegenheid vormt om zonder enige hinder deze omvorming door te voeren”, stelt Van Espen. “We hadden dit voorstel al begin juli aan het stadsbestuur overgemaakt, maar kregen slechts een ontvangstbevestiging, en de belofte dat ze dit voorstel ‘intern gingen opnemen, en erop zouden terugkomen’ naar ons toe.”

Hij hoopt dat de wijziging er nog voor de start van het schooljaar kan komen om zo het leven van de dagelijks méér dan 4.000 fietsers een pak aangenamer én veiliger tte maken. “Wij roepen het stadsbestuur dan ook op om snel werk te maken van de beperkte aanpassingen aan de bestaande infrastructuur, zodat op 2 september de schoolkinderen en andere fietsers door de grote Poort de stad kunnen binnenrijden!”

Volgens schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen is het niet realiseerbaar voor de start van het schooljaar, al staat hij wel open voor de suggestie. “We bekijken verschillende pistes om de situatie voor de fiets op het Plaisanceplein en in de omgeving van de Brusselpoort te verbeteren. In het voorstel van de Fietsersbond zitten positieve elementen. Heel binnenkort gaan we met hen in overleg.”