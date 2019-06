Fietsersbond wil afgescheiden fietspaden

langs Leuvensesteenweg Wannes Vansina

24 juni 2019

13u48 0 Mechelen De Mechelse afdeling van de Fietsersbond betreurt dat bij de vernieuwing van de Leuvensesteenweg geen gescheiden fietspaden worden aangelegd. “Verstrooide of dronken bestuurders kunnen nog altijd fietsers van de weg maaien.”

Momenteel laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek vernieuwen tussen Planckendael en Trianon. Dat de fietsstroken mee worden vernieuwd, in tegenstelling tot eerder de Antwerpsesteenweg, vindt de Fietsersbond een goede zaak. Ze had echter ook graag haagjes gezien tussen de rijweg en de fietspaden. “Ze zijn niet alleen mooi, ze versmallen gevoelsmatig de rijbaan en capteren – weliswaar in beperkte mate – CO2 en fijn stof”, zegt voorzitter Luc Van Espen.

Leefbaarheid

Woordvoerder van AWV Antwerpen Jef Schoenmaekers geeft de Fietsersbond gelijk. “Bij nieuwe wegen of bij een grondige herinrichting kiezen we systematisch voor vrijliggende fietspaden. Hier was het opzet om het comfort en de leefbaarheid van omwonenden en weggebruikers op korte termijn te verbeteren. Het volledig herinrichten van de weg met vrijliggende fietspaden is een project dat veel langer duurt.” De Fietsersbond vraagt verder het verbeteren van de fietsoversteken ter hoogte van de inrit van Planckendael en de Willendriesstraat door middel van vluchtheuvels en verlichtingsgalgen. AWV laat weten die suggesties te zullen onderzoeken en te zullen opnemen met de stad Mechelen.