Fietsersbond viert omvorming van rijweg tot fietsstrook: “Ook aan overkant moet dit kunnen” Els Dalemans

20 september 2020

14u35 2 Mechelen De Mechelse afdeling van de Fietserbond maakte van autovrije zondag gebruik om de nieuwe fietsstrook langs de vesten extra in de kijker te zetten. “De rechterrijstrook werd hier omgevormd tot fietsstrook, dit moet elders ook kunnen”, zegt voorzitter Luc Van Espen.

“De rechterrijstrook langs de Schuttersvest en Van Benedenlaan in Mechelen is voortaan een fietsstrook, ze werd zelfs net felrood geschilderd zodat je er niet meer naast kan kijken. We zijn als Fietsersbond enorm blij met deze ingreep, en besloten dit ook te tonen tijdens autovrije zondag. Door de nieuwe strook symbolisch in te fietsen, geven we meteen een duidelijk signaal aan de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest: deze ingreep betekent een flinke stap voorwaarts.”

Moordstrookje

“Wat hier kan, kan elders ook. We vragen daarom om niet alleen aan de binnenkant van de vesten, maar ook aan de buitenkant een soortgelijk fietspad te creëren. Op dit moment ligt hier immers enkel een ‘moordstrookje’ dat nog dateert uit de jaren 1960 en dat niet eens een rechtstreekse fietsverbinding voorziet tussen de Van Benedenlaan en Schuttersvest. We hopen dat AWV zich laat inspireren door de breedte en de vlakheid van deze nieuwe Mechelse fietsstrook, en deze model laat staan voor nog vele andere, toekomstige fietspaden in de Dijlestad.”