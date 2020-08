Fietsersbond kritisch over fietsstrook op vesten: “Overkant moet het nog altijd doen met moordstrookje” Wannes Vansina

27 augustus 2020

Sinds kort hebben fietsers op de vesten een breed fietspad ter beschikking op hun weg van het Kardinaal Mercierplein naar de Brusselpoort. Wegen en Verkeer behield na de asfaltering een rijstrook voor tweewielers voor. Voorzitter van de Mechelse afdeling van de Fietsersbond Luc Van Espen wordt er naar eigen zeggen euforisch van, maar heeft ook kritiek, omdat fietsers er in de tegenovergestelde richting nog altijd gebruik moeten maken van hetzelfde “moordstrookje” als voorheen.

“Er is voor fietsers zelfs geen mogelijkheid voorzien om rechtstreeks van de Van Benedenlaan naar de Schuttersvet te rijden, ook al vragen we al zestien jaar om een oplossing. Ongelooflijk hoe de ambitie om Fietsstad van Vlaanderen te worden aan de kant wordt geschoven van zodra het automobilisme ook maar één strobreed in de weg gelegd wordt. Vanaf de afslag naar de Leopoldstraat blijven er immers “slechts” twee rijstroken voor auto’s over, en “dus” moet de fietser het maar doen met de restruimte: het moordstrookje, en dat dan maar meteen vanaf de Brusselsepoort”, aldus Van Espen.

Tom Puttemans van de Fietsersbond maakte volgend filmpje om de problematiek te illustreren: