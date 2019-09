Fietsersbond blaast 15 kaarsjes uit: “Nog veel werk aan de winkel om van Mechelen een échte fietsstad te maken”

Els Dalemans

21 september 2019

18u06 0 Mechelen Fietsersbond Mechelen blaast 15 kaarsjes uit, en vierde die bijzondere verjaardag zaterdagmiddag met... een fietstocht. “We vertrokken aan het stadhuis op de Grote Markt, en reden in een lus van 10 kilometer naar het Tivolipark. Zoals het hoort, stopten we onderweg op enkele plaatsen waar nog werk aan de winkel is. Gelukkig waren er ook verschillende locaties bij waar we heel tevreden over zijn”, zegt voorzitter Luc Van Espen.

“Onze afdeling heeft de voorbije 15 jaar hard gewerkt, en die acties en het vele lobbywerk hadden ook hun resultaat. Toch ligt er nog veel werk op de plank, en natuurlijk hebben we hiervoor de hulp nodig van overheden op alle niveaus. De voorbije jaren ervoeren we die samenwerking in Mechelen als stroef, maar sinds deze legislatuur waait er een nieuwe wind door het stadhuis.”

“Toch zal er nog heel wat nodig zijn om van Mechelen ‘dé fietsstad van Vlaanderen’ te maken. Net werd de ‘fietszone’ in het centrum gelanceerd, maar voor ons is meer nodig dan enkel deze bordjes plaatsen. Ook de infrastructuur moet worden aangepast. Zo klagen veel fietsers over de kasseien in de straten, wij suggereren daarom asfaltstroken in het midden van de rijweg. Nu auto’s hen toch niet meer mogen voorbijsteken, kunnen fietsers perfect op deze stroken rijden en wordt het meteen een pak aangenamer om in Mechelen te fietsen.”