Fietsers ruilen 1.000km in voor voedselpakketten en steun voor Febe Wannes Vansina

27 april 2020

18u20 0 Mechelen Nu de 1.000km van Kom op tegen Kanker niet kan worden gereden, zet het Averroes Cycling Team zich op een andere manier in voor de gemeenschap. De leden verdelen voedselpakketten onder arme Mechelaars en deden een bijdrage aan de actie ‘Hartje voor Febe’.

De ploeg van Mechelaars met Marokkaanse roots ging bij het begin van de ramadan op zoek naar goede doelen om te steunen. “Aanvankelijk dachten we iets te doen voor de zorg, maar eigenlijk moet de overheid daarvoor instaan. Zo belandden we bij Febe, een meisje dat lijdt aan een ongeneeslijke hersentumor. We willen helpen haar droom voor een prinsessenkamer en een reis naar Eurodisney waar te maken”, zegt Hamid Riffi. Averroes schonk 500 euro.

Daar blijft het niet bij. Afgelopen weekend stelden de gulle fietsers voedselpakketten samen met de hulp van Dim Sum en Patisserie Anouar. “We hebben elf gezinnen ons toegewezen door De Lage Drempel een iftarmaaltijd bezorgd. Volgende weken willen we uitbreiden. De actie financieren kunnen we dankzij partners en het geld dat mensen ons geven. Veel moslims willen tijdens de ramadan iets extra doen.”