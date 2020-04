Fietsers gewond bij aanrijdingen Tim Van Der Zeypen

08 april 2020

Bij twee ongevallen in Mechelen zijn gisteren twee fietsers gewond geraakt. Eerst werd een 24-jarige vrouw aangereden door een personenwagen. Dat ongeval gebeurde op de Battelsestenweg. Ze raakte daarbij lichtgewond. De jonge fietsster werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Even later werd er in de Rubensstraat (Muizen) een man (49) op de fiets aangereden. Ook hij raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.