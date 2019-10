Fietser pleegt vluchtmisdrijf na ongeval TVDZM

30 oktober 2019

08u15 0

Een 32-jarige vrouw is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Zandpoortvest. De vrouw was betrokken bij een verkeersongeval waarbij nog een andere fietser was betrokken. Na het ongeval reed de andere fietser gewoon verder. De 32-jarige vrouw liep lichte verwondingen op.