Fietser lichtgewond na aanrijding in Hombeek Wannes Vansina

12 november 2019

09u28 0

Een 51-jarige man liep maandag lichte verwondingen op bij een verkeersongeval in de Gemeentestraat in Hombeek. Hij kwam in aanrijding met een personenwagen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.