Fietser gewond na aanrijding in Adegemstraat Wannes Vansina

05 september 2020

10u25 0

Een man van 56 werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij het slachtoffer werd van een aanrijding in de Adegemstraat in Mechelen. Hij kwam er met zijn fiets in botsing met een personenwagen.