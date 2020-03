Fietser gewond na aanrijding aan oversteekplaats Tim Van Der Zeypen

01 maart 2020

18u05 5 Mechelen Een fietser is zondagnamiddag omstreeks 14.30 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde op de Liersesteenweg (N14), ter hoogte van de oversteekplaats aan de gevangenis van Mechelen.

Naast een MUG-arts kwam ook een ambulance ter plaatste. De fietser werd na verzorging ter plaatse met verwondingen aan de schouder overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen. “Hij verkeerde niet in levensgevaar”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht door de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Die sloot de rijbaan ter hoogte van het kruispunt met de Zwartzustersvest (R12) af voor het verkeer in de richting van Telenet. Na de vaststellingen werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven voor het verkeer.