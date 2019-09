Fietser (59) lichtgewond TVDZM

11 september 2019

14u41 0

Bij een verkeersongeval in de Withuisstraat is een fietser gewond geraakt. Het ging om een 59-jarige man. Hij liep lichte verwondingen op en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Bij het ongeval was er ook nog een personenwagen betrokken.