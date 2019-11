Fietser (23) bij ongeval met vluchtmisdrijf TVDZM

21 november 2019

Een 23-jarige fietser is in de Maurits Sabbestraat aangereden door een andere fietser. De twintiger liep hierbij lichte verwondingen op. De andere fietser sloeg na de aanrijding op de vlucht. Zonder zich eerst over het slachtoffer te bekommeren.