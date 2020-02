Fietsendief krijgt zes maanden cel Tim Van Der Zeypen

28 februari 2020

16u00 0 Mechelen Ayoub K (22) uit Mechelen heeft een celstraf van zes maanden gekregen. Hij werd schuldig bevonden aan de diefstal van twee fietsen.

Telkens gebeurden de diefstallen aan het station van Mechelen. Op basis van camerabeelden kon de politie de verdachte identificeren. Opdagen voor zijn proces vorige maand deed hij niet. De ouders van een van de slachtoffers wel. Zij vroegen en kregen een schadevergoeding van net geen 500 euro. “Mijn zoon had de fiets nog maar net gekregen”, klonk het bij de moeder van het slachtoffer. “Hij was verscheurd van verdriet.” Naast de celstraf en de schadevergoeding moet de twintiger ook nog een geldboete betalen van 800 euro. Of er beroep zal worden aangetekend, is niet bekend.