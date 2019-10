Fietsendief (25) op weg naar 87ste veroordeling: “Al heel wat tijd doorgebracht in de gevangenis maar zeker niet mijn doel om de rest van mijn leven er door te brengen.” TVDZM

12u45 0 Mechelen De 25-jarige Bilal A. is op weg naar zijn 87ste correctionele veroordeling. Vandaag stond de jongeman uit het Brusselse terecht voor de diefstal van twee plooifietsen en de diefstal van een gewone fiets. Hij riskeert achttien maanden effectief.

Nadat de twintiger in september jongstleden werd opgemerkt als passagier in een voertuig ter hoogte van het station in Mechelen, werd hij onmiddellijk gecontroleerd. “Hij was in het bezit van twee plooifietsen. Oorspronkelijk verklaarde hij dat de fietsen van hem en zijn broer waren. Alleen spraken camerabeelden dat tegen”, klonk het bij openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “Daarop was duidelijk te zien hoe hij er plots vandoor ging met de fietsen. Op de locatie werd later nog een kapot geknipt aangetroffen.”

Beklaagde werd opgesloten in de gevangenis en verblijf daar sindsdien nog steeds. Naast deze diefstal werd beklaagde ook nog genoemd in een tweede dossier uit juli 2019. Een getuige zag toen hoe een andere man er slot van zijn fiets aan het overknippen was. De politie werd erbij gehaald en arresteerde de man. Eerst probeerde hij de agenten nog om de tuin te leiden. Zo verklaarde hij dat hij zijn sleuteltje was verloren en een kniptang had gekregen.

Instructies

Die kniptang bleek uiteindelijk afkomstig te zijn van de 25-jarige. Hij was volgens Van Looy ook te zien om camerabeelden op het moment van de diefstal. Deze feiten ontkende de twintiger. “Die man vroeg waar hij het best een fiets kon stelen. Ik heb gezegd dat hij naar het station moest. Meer niet”, zei hijzelf. Reden genoeg voor het parket om de man te veroordelen voor de feiten.

De advocate van beklaagde vroeg aan de rechter ondanks het strafblad van haar cliënt enige mildheid. “Sinds hij in de gevangenis zit, denkt hij na over zijn leven. Daarvan heeft hij al heel wat tijd doorgebracht in de gevangenis”, aldus de strafpleister. “En het is zeker niet zijn doel om de rest van zijn leven door te brengen in de gevangenis.”

Zijn kompaan liet verstek gaan vandaag. Hij riskeert voor de diefstal van de fiets een celstraf van zes maanden. Een vonnis in de zaak volgt 25 november.