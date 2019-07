Fietsen gestolen TVDZM

04 juli 2019

11u15 0

Dieven hebben twee fietsen gestolen in een appartementsgebouw langs de Hoogstraat. Die stonden in een gemeenschappelijke berging van flatgebouw. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek lieten de dieven geen inbraaksporen achter. Er is een onderzoek opgestart.