Fietsen gestolen TVDZM

15 juli 2019

14u02 0

Zowel in de Nekkerspoelstraat als in de Kruisveldstraat hebben dieven een fiets gestolen. De fietsen werden respectievelijk gestolen uit een tuinhuis en uit een garage. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. Bij de diefstal in de Nekkerspoelstraat werden er geen inbraaksporen aangetroffen, bij de diefstal in de Kruisvelstraat werd er volgens de politie een poort beschadigd.