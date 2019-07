Fietsen gestolen uit gemeenschappelijke ruimtes Wannes Vansina

22 juli 2019

08u06 0

In de Lange Schipstraat werd zaterdag een diefstal gepleegd in de gemeenschappelijke inkomhal van een appartementsgebouw. De indringer ging aan de haal met een fiets. Een gelijkaardige diefstal vond een dag later plaats in de Lijsterstraat. Daar werd een fiets gestolen uit een gemeenschappelijke garage. In beide gevallen waren er geen sporen van braak.