Fietsen gestolen uit bergruimtes Tim Van Der Zeypen

23 mei 2020

16u20 0

Zowel in Neerheide als in Sint-Petersberg hebben dieven een fiets gestolen uit de gemeenschappelijke bergruimte van een appartementsgebouw. De daders lieten in beide gevallen geen inbraaksporen achter. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.