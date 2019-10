Fietsdrempel op jaagpad geplaatst... en meteen weer verwijderd Wannes Vansina

09 oktober 2019

17u22 0 Mechelen De Vlaamse Waterweg heeft een fietsdrempel aangelegd op de Dijledijk aan de Hoge Weg in Battel... en heeft die meteen weer verwijderd. Volgens de stad Mechelen was het obstakel geen goede oplossing wegens onveilig en oncomfortabel voor fietsers.

De Vlaamse Waterweg liet de drempel begin deze week plaatsen. “Fietsers die van de dijk komen, belanden op een smalle rijbaan. Automobilisten zien hen vaak niet komen. Met de drempel wilden we fietsers hun snelheid doen minderen”, legt districtshoofd Patrick Verhaegen van De Vlaamse Waterweg uit.

Gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) begrijpt de bedoeling. “Maar het is een stevige drempel. Je kunt erover fietsen, maar als het donker is, kan dat tot valpartijen leiden”, vreest ze.

Wielerterroristen

Volgens waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen was de stad niet op de hoogte. “Omdat dit naar veiligheid en comfort voor de fietser geen goede oplossing is, hebben we afgesproken dat de Vlaamse Waterweg de drempel weer verwijdert.” Wat in de loop van woensdag ook gebeurd is. Verhaegen betreurt dat. “Als we niets op het jaadpad mogen zetten, zal er beneden op de weg iets moeten gebeuren om ongevallen te vermijden, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid.” Volgens Vandersmissen zal dat bekeken worden.

Overigens was niet iedereen tegen de fietsdrempel. Sommige vonden ze net goed tegen de ‘wielerterroristen’. “Ik wandel daar dagelijks met mijn hond en ervaar al langer de toenemende terreur van fietsers, vooral op de jaagpaden”, reageert een voorbijganger.