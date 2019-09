Fietsatelier neemt nieuwbouw in gebruik Wannes Vansina

16 september 2019

20u22 0 Mechelen Feest maandagavond in het Fietsatelier op de Battelsesteenweg in Mechelen. De vzw nam zijn intrek in een nieuwbouw en daar worden niet alleen de doelgroepmedewerkers beter van, maar ook hun klanten.

Vanaf dinsdag verwelkomt het Fietsatelier bezoekers in Battelsesteenweg 48, tegenover hun oude locatie. Dat in een nieuwbouw met veel hout – deels een realisatie én verwijzing naar de achterliggende houtwerking. De investering: tussen 600 en 700.000 euro. “Dat is niet evident voor een vzw die met kleine winstmarges werkt. ’t Atelier en het Fietsatelier hebben hier meer dan tien jaar voor gespaard”, zegt Koen De Bock, afgevaardigd bestuurder Ecoso.

Maar de nieuwbouw met een showroom en herstelplaats beneden en kantoren boven was nodig. “De Mechelaars weten dat we kwalitatief goede tweedehandsfietsen leveren, maar dat strookte niet met ons verloederd gebouw.” Volgens Lucas De Clercq, operationeel manager van ’t Atelier, wil de vzw nu ook een hoger segment aanbieden. “We verkochten veel aan studenten die een stationsfiets nodig hadden. We willen ook betere fietsen aanbieden.” Zo wil het Fietsatelier meer inzetten op refurbishing en e-bikes.

Koffiecorner

Het herstellen en opnieuw op de markt brengen van door de kringwinkels van Ecoso en politie Mechelen-Willebroek aangeboden fietsen is een. Daarnaast zet het Fietsatelier ook in op herstellingen. “We willen een snelservice installeren. Terwijl klanten wachten in de koffiecorner, wordt hun fiets meteen hersteld”, zegt De Bock. Veel fietsenhandelaars doen dat niet meer. “We willen geen concurrent zijn, maar aanvullend werken.”

De reden van bestaan is de creatie van tewerkstelling. De Clercq: “We hebben een draaiende ploeg van vijftien medewerkers: vier in deze winkel, elf op andere plaatsen. Zij genoten een fietsherstelopleiding bij TSM en kunnen alles herstellen aan zeer sociale prijzen. Wie zich daar klaar voor voelt, kan doorstromen naar de private sector.” De medewerkers zijn overigens in hun nopjes met de nieuwbouw. Zij krijgen een veel aangenamere werkplek. “Vandaag heb ik hier voor het eerst gewerkt. Het verschil is groot. We hebben veel meer ruimte om te werken, het is mooier en de sfeer is beter. Ik ben blij”, aldus Mohamed Azouachi.

Sociale site

De Bock wijst nog op het belang van de locatie. “De stad wil hier een sociale site van maken. Wij wensen hier dan ook aanwezig te zijn. Een deel van de werking zit nog in gebouwen achter de nieuwbouw, die wij huren van de stad. We moeten bekijken hoe we dat op termijn kunnen verduurzamen.”