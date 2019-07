Fiets gestolen TVDZM

16 juli 2019

11u50 0

Bij een inbraak in een garagebox in de Plataanstraat hebben dieven een fiets gestolen. Er werd volgens de vaststellingen van de politie Mechelen-Willebroek ook nog een schuur- en slijpmachine gestolen. De dieven geraakten binnen zonder inbraaksporen achter te laten. De daders zijn spoorloos. De politie is een onderzoek opgestart.