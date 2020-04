Fiets gestolen uit inkomhal Tim Van Der Zeypen

23 april 2020

15u00

Dieven zijn er in de inkomhal van een appartementsgebouw vandoor gegaan met een fiets. Deze lieten volgens de politie van Mechelen-Willebroek geen inbraaksporen na. De diefstal gebeurde in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Er werd een onderzoek opgestart. De dader is spoorloos.